Зеленые инвесторы призвали власти сохранить спецмеханизм налогообложения

Инвесторы в возобновляемую энергетику Украины обратились к правительству и парламенту со срочным призывом продлить действие кассового метода для уплаты НДС до 2028 года.

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Об этом говорится в письме ведущих отраслевых ассоциаций.

Как отмечается, возможная отмена кассового метода уплаты НДС с 2026 года заставит производителей зеленой электроэнергии платить налоги из средств, которые им фактически не выплачены, что может привести к массовым долгам и остановке работы предприятий.

"Срок действия этой нормы истекает 1 января 2026 года. Попытка продлить ее до 2028 года через правку №69 к законопроекту №13157 пока заблокирована. Как отмечают ассоциации, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов не поддержал эту инициативу из-за отсутствия официальной позиции со стороны Кабинета Министров Украины", – заявили инвесторы.

По их мнению, такая неопределенность создает огромные риски для всех участников рынка и негативно влияет на инвестиционный климат в энергетике.

Инвесторы подчеркивают, что на рынке уже существует многомиллиардная задолженность: более 16,5 млрд грн со стороны "Укрэнерго" к "Гарантированному покупателю" и почти 13,9 млрд грн на балансирующем рынке.

Своим обращением инвесторы требуют от правительства не только поддержать продолжение кассового метода, но и разработать дорожную карту по погашению долгов, чтобы избежать финансового коллапса в энергетическом секторе.

Ранее сообщалось, задолженность ГП Гарантированный покупатель перед производителями электроэнергии из ВИЭ составляет 23,3 млрд грн. В июне инвесторы в возобновляемую энергетику обратились к Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг с призывом решить проблему задолженности за 2021-2022 годы, которая возникла из-за действия незаконной формулы расчета небалансов.