'Зеленые' электростанции может ожидать дефолт в случае отмены поддержки через 'Укрэнерго', – Верещинская

Предприятия зеленой энергетики будут иметь высокий риск финансового дефолта при остановке поддержки отрасли через компанию "Укрэнерго", поскольку это нарушит гарантированность поступлений и предприятия зеленой энергетики не смогут рассчитываться по кредитам.

Об этом заявила Анастасия Верещинская, директор Европейско-Украинского энергетического агентства (ЕУЭА), отметив, что сейчас на уровне профильных государственных органов ведется дискуссия, чтобы изъять из тарифа на передачу "Укрэнерго" поддержку отрасли ВИЭ.

"Инициатива, хоть и не нова для нас всех, но достаточно рискованная. Многие из производителей ВИЭ имеют кредиты. И эти кредиты, финансирование были привлечены на текущей схеме движения средств и выплате ВИЭ компенсации именно за счет тарифа ОСП "Укрэнерго", – сказала Верещинская.

По ее словам, изменение существующего механизма поддержки отрасли зеленой энергетики потенциально может привести к нарушению требований по выплате кредитов, которые привлекались на строительство зеленых электростанций.

Она отметила, что выделение из тарифа на передачу "Укрэнерго" механизма поддержки отрасли ВИЭ приведет к тому, что потребители электроэнергии будут иметь возможность уклоняться от уплаты необходимого платежа или отменят соответствующее требование в судебном порядке.

"Мы видим, что потенциально может быть повышен шанс на блокирование таких платежей по зеленому тарифу через суды. Потому что отдельная схема оплаты ВСЭ надбавки делает ее достаточно легкой целью для блокирования через суды", – объяснила Верещинская.

Также она выразила сомнение, что государство как-то будет обеспечивать платежную дисциплину потребителей электроэнергии в случае выделения поддержки отрасли ВИЭ на отдельный счет.