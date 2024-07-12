'Зеленые аукционы' должны помочь привлечь инвестиции в 'зеленую' энергетику – USAID

Украина в ближайшее время объявит проведение пилотных "зеленых" аукционов, цель которых заинтересовать инвесторов вкладывать средства в развитие "зеленой" генерации в стране.

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Об этом рассказал Александр Мартынюк.

"С большой вероятностью осенью этого года будут проведены пилотные аукционы на небольшой объем квоты для того, чтобы протестировать систему на всех этапах – от организации до проведения аукционов на базе Прозорро.продажи", – сказал Мартынюк.

По его словам, детальные аспекты объемов и параметров квот поддержки первых аукционов могут быть опубликованы Министерством энергетики уже в ближайшие дни.

"Цель – показать, что оно работает, заинтересовать инвесторов, определить индикативную цену. То есть такая инициатива есть в Министерстве и мы к ней привлечены", – добавил эксперт.

Как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами у станции с ВИЭ составляет 28,9 млрд грн и возникает преимущественно из-за недофинансирования развития этой отрасли со стороны НЭК "Укрэнерго". ГВт ВЭС каждый год. В то же время, пока идет война, страна может построить 4-5 ГВт мощности ветроэнергетики, которые находятся на высокой стадии готовности к строительству.