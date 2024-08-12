Зеленский анонсировал новые программы для молодежи: что изменится с сентября

В Украине с сентября 2024 года заработают новые программы поддержки молодежи. Все они будут государственными.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время форума "Вільні мріяти". Он прошел 12 августа, в День молодежи. В частности, осенью начнут действовать изменения в программу єОселя.

"Сегодня у нас уже есть государственные программы, которые работают и будут работать еще активнее в интересах молодежи", отметил президент во время выступления. Для украинцев и украинок до 25 лет будет предусмотрено уменьшение первого взноса до 10%. Это действительно хорошая ипотечная программа. В нем предусмотрено 3% годовых для военных, врачей, учителей и правоохранителей и 7% годовых для других категорий", – отметил глава государства.

Также для украинской молодежи в сентябре появится новая программа грантов – 150 тыс. грн на начало или развитие собственного дела. Правительство представит все детали. Кроме того, заработают образовательные гранты – программа поддержки абитуриентов

Во-вторых, по его словам, уже с сентября заработает новая программа грантов на собственное дело для украинцев и украинок до 25 лет.

"Это создание или развитие своего собственного малого бизнеса, и мы начинаем с грантов в 150 тысяч гривен на первый проект. Все детали будут представлены нашим правительством", – отметил президент.

Третье, по его словам, это образование, образовательные гранты. С сентября 2024 года заработает программа поддержки абитуриентов. По словам президента, постепенно правительство будет увеличивать наполненность средствами этой и других программ поддержки украинской молодежи. Таких программ должно быть гораздо больше.

"Будьте с Украиной, будьте в Украине и пусть Украина всегда побеждает", – резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, что абитуриенты, не поступившие в бюджет, подали заявление на контракт, имеют соответствующие баллы из Национального мультипредметного теста и выбирают приоритетную для государства специальность, могут получить наибольший грант на обучение – 37,5 тысячи гривен.

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