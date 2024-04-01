'Зеленая' генерация позволяет Украине избежать дефицита энергомощности – Минэнерго

31 марта в энергосистеме Украины фиксировался профицит мощности благодаря активной работе солнечных электростанций, что позволило избегать дефицита мощности после массированных обстрелов ГЭС и ТЭС.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.

"Вчера фиксировался профицит в системе – из-за солнечной погоды и соответственно интенсивной выработки электроэнергии СЭС в течение дня. НЭК "Укрэнерго" уменьшал нагрузку объектов ВИЭ суммарной величиной 1739 МВт*ч", – заявляют в Минэнерго. Как отмечается, сейчас энергосистема работает стабильно и сбалансированно.

Согласно сообщению, на текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии – 14 296 МВт*ч. Предусматривается также незначительный экспорт – до 240 МВт*ч.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине необходимо заниматься децентрализацией энергетики и развивать возобновляемую энергетику, чтобы минимизировать риски блекаута в стране в результате очередных обстрелов энергоинфраструктуры российскими военными.

В то же время отрасль зеленой энергетики находится в критическом финансовом положении из-за задолженности прошлых лет и недоплаты в текущем году. Уровень недоплат за 2022 год находится на уровне 22,7%, за 2023 – на уровне 44,5%.