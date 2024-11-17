Завтра по всей Украине будут действовать стабилизационные отключения: кого и когда будут выключать

С понедельника, 18 ноября, в Украину возвращаются стабилизационные отключения света. С 06:00 до 22:00 применят две очереди одновременно.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Отмечается, что ограничения будут завтра действовать по всей Украине. Причина временного возврата ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что энергетики работают над ликвидацией последствий аварии, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

"График отключений по вашему адресу узнавайте на сайте и официальных страницах вашего оператора системы распределения. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно", – добавили в "Укрэнерго".

Как позже добавил генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко, есть две новости, плохая и получше. Первая, это то, что в Киеве и Днепропетровщине НЭК "Укрэнерго" дал команду применить стабилизационные отключения объемом в две очереди с 6 до 22 часов.

Вторая, что график будет именно фактических отключений по адресу. Коваленко также отметил, что, готовясь к таким сценариям, ОСР сформировали графики фактических отключений, а YASNO как сервис для их отображения.

"То есть такие, где обозначены только те слоты, во время которых света в конкретной группе/по конкретному адресу не будет. Найти эти графики можно на сайте yasno.com.ua просто вводите свой адрес. График на завтра должен появиться примерно в 20. Ожидаем информацию от коллег. Обратите внимание: если "Укрэнерго" будет корректировать объемы отключений, мы также будем менять графики. О времени обновлений будем писать в примечании рядом с графиками", – объяснил Коваленко.

17 ноября Россия совершила массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, что привело к отключениям электроэнергии во многих регионах. Экстренные отключения были введены в Киевской, Одесской, Волынской, Винницкой, Донецкой и Днепропетровской областях, однако уже вернули свет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 16 ноября находящаяся в оккупации Запорожская АЭС снова оказалась на грани блекаута. Поврежденная инфраструктура усложняет работу энергосистемы по всей стране.

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