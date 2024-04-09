Застройщик в Тернополе украл у людей 3,8 млн. гривен: суд вынес приговор

Тернопольский суд вынес приговор директору местной строительной компании, которая собирала деньги на строительство жилого фонда, но не завершила строительство. Мужчину признали виновным в растрате более 3,8 млн грн и приговорили к 12 годам за решеткой.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора, в 2006-2007 годах между директором строительной компании и доверителями были заключены договоры о долевом участии в фонде финансирования строительства жилого дома по ул. Галицкой, которая должна была быть сдана в эксплуатацию в ІІІ квартале 2008 года. Но, как оказалось, строительство так и не было завершено, поскольку деньги, которые носили вкладчики, пошли на строительство других помещений.

В целом застройщик присвоил 3,8 млн. грн. Таким образом, прокурор, чтобы его признали виновным в злоупотреблении служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины) и наказали лишением свободы на срок в 12 лет с лишением права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 2 года и с конфискацией всего имущества, находящегося в его собственности.

Ранее OBOZ.UA писал об элитном ЖК с бассейном, зонами отдыха и спортивным комплексом Basa City, который строил в пригороде столицы один из самых богатых азербайджанцев Чингиз Рауф Кишиев. Однако стройка оказалась проблемная: сначала суд наложил на проект арест из-за строительства с нарушением допустимого расстояния от реки. Потом дом не могли ввести в эксплуатацию, потому что не согласовали проект электрификации. Кроме того, оказалось, что застройщик не получил разрешение на создание инфраструктуры водоотвода. А когда уже все работы были почти завершены, строители вспомнили, что не газифицировали ЖК.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!