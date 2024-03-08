Защита потребителей и конкуренция: новый глава НКРЭКУ рассказал о приоритетах

Новый глава Нацкомиссии, осуществляющий регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк, назначенный 3 марта и уже ставший объектом атак анонимных телеграмм-каналов, рассказал о приоритетах работы комиссии.

По его сообщению в Facebook, это, в первую очередь, защита прав потребителей, развитие конкуренции, окончательная синхронизация украинского законодательства с европейским.

"И хотя работа Регулятора – это обычно не то, что всем нравится и приносит всенародную любовь, но мы будем делать свою работу честно, ответственно и профессионально. Я лично рад всем коммуникациям со СМИ и готов ответить на все возникающие вопросы", – написал Тарасюк в своем Favebook, комментируя идентичные по содержанию тексты с обвинениями в его адрес в анонимных Telegram-каналах.

"Как вы, возможно, знаете в воскресенье меня избрали председателем НКРЭКУ и с понедельника я приступил к выполнению своих обязанностей. Как видите, уже через три дня, сообщениями в некоторых анонимных Telegram-каналах было признано мое бездействие. Это, пожалуй, самое быстрое идентифицированное бездействие в истории украинской государственной службы – для установления вердикта хватило всего три дня пребывания в должности главы Комиссии", – добавил новый глава комиссии.

Напомним, члены НКРЭКУ назначаются распоряжениями Кабинета Министров. Председателя НКРЭКУ избирают члены комиссии сроком на 2 года. НКРЭКУ отвечает за государственное регулирование энергетических предприятий и предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства. 3 марта новым главой НКРЭКУ был избран Валерий Тарасюк, сменивший на этом посту Константин Ущаповский.