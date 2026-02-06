Запрет на экспорт украинского лома не навредил Польше, их заявления это манипуляция – медиа

Временный запрет экспорта металлолома из Украины не привел к дефициту сырья для польских металлургических заводов, а заявления о "негативных последствиях" являются манипулятивными.

Видео дня

Об этом говорится в аналитическом материале GMK Center, который проанализировал ситуацию на польском рынке после решения правительства Украины.

Как известно, Кабмин в конце 2025 года установил нулевую квоту на экспорт лома в 2026 году. Решение было принято для защиты внутреннего рынка: украинские металлургические предприятия столкнулись с острым дефицитом сырья на фоне падения заготовки более чем в 2,5 раза – до около 2 млн тонн, тогда как экспорт в 2025 году вырос до четырехлетнего максимума.

Впрочем, даже без украинского лома польский рынок остается избыточным. В 2024–2025 годах в Польше заготавливали 6,5–6,8 млн тонн лома, при внутреннем потреблении 4,4–4,5 млн тонн. То есть даже без импорта из Украины предложение значительно превышает спрос. При этом доля украинского лома в структуре польского рынка не превышала 5%, поэтому не могла существенно повлиять на баланс.

Кроме того, потребление лома в Польше сокращается вместе с падением выплавки стали: с 10,8 млн тонн в 2018 году до около 7,2 млн тонн в 2025-м. В случае необходимости польские металлурги также могут беспошлинно закупать сырье в Германии и Чехии, которые имеют значительные экспортные излишки.

Важно понимать: большинство украинского лома, формально импортируемого в Польшу, фактически не потреблялось местными заводами, а реэкспортировалось в Турцию, указывает GMC Center. Таким образом, Польша в последние годы выполняла роль транзитного хаба, который позволял трейдерам обходить украинскую экспортную пошлину €180/т. Именно эта схема стала невозможной после введения нулевой квоты.

В GMK Center подчеркивают: реальные потери понесли лишь так называемые "портовые трейдеры", которые специализировались на транзите украинского лома. Сама же польская металлургия не пострадала, а рынок возвращается от транзитной модели к прямому экспорту собственного ресурса.

"Очевидно, что эмоциональные обвинения в адрес официального Киева не подтверждаются фактами. Факты свидетельствуют об обратном. Так же, как и в ситуации с запретом Польшей импорта агропродукции из Украины: тогда польские спикеры заявляли об убытках, которые это наносит местным фермерам. Однако мониторинг Еврокомиссии не выявил таких убытков. Поэтому можно предположить как политическую мотивацию подобных заявлений со стороны поляков, не имеющих ничего общего с рыночной реальностью, так и интересы трейдеров, которые наращивают экспорт лома из Польши в Турцию и другие не европейские страны, пока ЕС сам не ограничил экспорт лома черных металлов", – резюмирует издание.

Напомним, ранее заместитель директора ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Сергей Поважнюк заявил, что экспорт лома приносит Украине в 280 раз меньше налогов, чем переработка. По его словам, что экспортеры лома черных металлов платят государству в среднем 50 гривен налогов с тонны вывезенного лома. А металлургические комбинаты, которые перерабатывают его в Украине, платят более 7500 грн с каждой тонны. А с учетом платежей смежных отраслей – до 14000 грн с тонны. Кроме этого, переработка лома в Украине создает мультипликативный эффект для экономики, обеспечивает десятки тысяч рабочих мест и генерирует дополнительные грузы для транспорта.