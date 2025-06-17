'Запорожсталь' в 2025 году инвестирует 75 миллионов в ремонт своей ТЭЦ

Согласно ежегодной программе капитальных инвестиций, Запорожсталь компании "Метинвест" начала ремонты ключевых агрегатов теплоэлектроцентрали. На эти цели комбинат направит около 75 млн грн инвестиций. В целом же бюджет предприятия на капитальные инвестиции в 2025 году запланирован на уровне 1,1 млрд гривен.

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"Теплоэлектроцентраль отвечает за производство трех ключевых видов энергоресурсов - пара, дутья, электроэнергии, и питает ими подразделения предприятия, обеспечивая непрерывность производственных процессов. Капитальные ремонты позволят повысить надежность и безотказность как отдельных узлов агрегатов, так и всего энергокомплекса Запорожстали", – говорит и.о. генерального директора Запорожстали Тарас Шевченко.

Завод будет поочередно выводить в ремонт энергетическое оборудование, поскольку комплекс работ будут выполнять в условиях действующего производства с сохранением плановых производственных объемов.

Ранее Запорожсталь начала масштабный капитальный ремонт котлоагрегата № 5, который планово выполняется раз в несколько лет и продлится около 100 суток. Следующий на очереди – турбокомпрессорный агрегат № 7, здесь все запланированные работы выполнят в течение 80 суток. А осенью стартует капитальный ремонт на турбогенераторе № 1, который продлится 45 суток: сейчас идет подготовительный этап.

Капитальные ремонты выполнят силами собственной инжиниринговой службы с привлечением подрядных организаций "Инвентум Украина" и "Интел Энерго".

Таким образом, несмотря на сложную экономическую ситуацию Запорожсталь постепенно увеличивает объемы капитальных инвестиций в производство во время войны: в 2022 году инвестиции составляли 500 млн гривен, в 2023-м – 750 млн гривен, в 2024-м - 938 млн гривен. Бюджет капитальных инвестиций в 2025 году запланирован на уровне 1,1 млрд гривен.

Как известно, группа "Метинвест" Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций.