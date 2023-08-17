Западные союзники должны помочь Украине с полным разблокированием портов, – Гилмор

Зерновая сделка изначально была ошибочной: ее существование дало России юридические полномочия блокировать весь украинский экспорт, кроме зерна, что серьезно ограничило способность Украины участвовать в международной торговле. Поэтому сейчас западные союзники должны помочь Украине обеспечить свободный экспорт всех товаров, а не только зерна.

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Об этом пишет экс-посол США в ОБСЕ, американский политик Джеймс Гилмор.

"Зерновая сделка значительно подорвала экономику Украины, которая в значительной степени зависела от морского экспорта. Только в 2022 году ВВП Украины сократился почти на 30%, и стране пришлось полагаться на экономическую помощь иностранных партнеров и международных организаций, чтобы предотвратить натиск России и начать контрнаступление", - указал эксперт.

Он подчеркнул: Россия использует Черное море в качестве орудия войны, поэтому прежние условия и Зерновая сделка не должны продлеваться.

"Вместо этого международные сторонники должны требовать полной защиты перевозки через Черное море всех украинских товаров, а не только зерна. Это даст Украине 20 миллиардов долларов: такое существенное вливание наличных значительно уменьшило бы экономическое бремя для иностранных союзников", - акцентировал Гилмор.

По его мнению, для полного разблокирования портов партнеры Украины должны создать надежный и эффективный механизм страхования рисков для обеспечения безопасности судов, следующих в украинские порты и из них. Кроме того, члены НАТО должны усилить санкции против России за любые террористические действия в Черном море, совершенные против украинских судов. Россия же, безусловно, постарается такой реакции Запада избежать.

"Запад должен признать: зерновая сделка раньше не работала должным образом, а теперь достигла точки невозврата. Следующим направлением должно стать тесное сотрудничество с НАТО, чтобы обеспечить безопасную транспортировку всех украинских торговых судов, а не только тех, которые перевозят зерно. Тогда Украина сможет финансировать свои военные действия, не полагаясь на своих друзей на Западе", - резюмировал эксперт.

Как известно, ранее американский дипломат Курт Волкер призвал страны НАТО давать военный ответ в случае, если РФ будет атаковать коммерческие суда в международных водах Черного моря, ведь такие действия являются актом пиратства.

В свою очередь вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил, что Украина нуждается в свободном морском экспорте, и призвал международное сообщество объединиться для разблокирования украинских портов.