Заниженные прайс-кэпы могут создать угрозу энергетической безопасности Украины, – Плачков

Продление действия повышенных прайс-кепов как минимум до июля 2026 года является необходимым условием стабильной работы энергосистемы и продолжения импорта электроэнергии.

Об этом заявил Иван Плачков, президент Украинской энергетической ассамблеи.

Он обратился к НКРЭКУ с предложением внести изменения в постановление №70 и продлить действие действующих предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном и балансирующем сегментах.

По его словам, установленные на уровне 15 000 грн/МВт-ч прайс-кэпы уже доказали свою эффективность, поскольку создали экономические стимулы для импорта и помогли стабилизировать систему в условиях дефицита генерации после российских атак.

"Предельные максимальные цены... создали экономические стимулы для импорта электроэнергии", – отметил Плачков.

Он подчеркнул, что действующие прайс-кэпы также формируют предсказуемую и прозрачную ценовую среду, которая приближает украинский рынок к европейским правилам, в частности в контексте будущего market coupling.

В то же время возвращение к более низким ценовым ограничениям, по его оценке, может иметь негативные последствия – ограничить импорт в пиковые периоды, ухудшить финансовое состояние генерации и разрушить рыночные стимулы для инвесторов.

Отдельно Плачков обратил внимание на риски для энергосистемы в условиях войны. По его словам, заниженные прайс-кэпы фактически делают невозможным оперативное привлечение импорта в случае дефицита, что создает прямую угрозу энергетической безопасности.

Ранее эксперт энергетического рынка Владимир Галущак назвал продолжение действия текущих прайс-кэпов необходимым инструментом восстановления рыночных сигналов и привлечения импорта в условиях дефицита мощности.