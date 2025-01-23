Задолженность 'Укрэнерго' перед производителями 'зеленой' энергии превысила 22 млрд грн - 'Гарпок'

Долг компании "Укрэнерго" перед инвесторами в зеленую "энергетику" составляет 22,1 млрд грн.

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Об этом говорится в информационной справке госпредприятия Гарантированный покупатель.

При этом предприятие также сообщает, что доля выплат за электроэнергию из возобновляемых источников по итогам 2024 года составила 79,6%. То есть, более 20% средств предприятия "зеленой" энергетики не получили.

По данным Гарпока, значительная задолженность остается не выплаченной за 2022 год – уровень расчетов составляет всего 62,2%. Вместе с тем указывается, что долгов за производимую в стране "зеленую" электроэнергию 2021 и 2023 год почти нет. Уплачено 99,7% и 95,3% средств соответственно.

Как сообщалось ранее, по мнению экспертов, правительство, парламент и Нацкомиссия по вопросам энергетики должны спасти энергетику от паралича из-за имеющихся постоянно увеличивающихся многомиллиардных долгов.