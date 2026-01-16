Задолженность на балансирующем рынке достигла исторического максимума, – аналитики

По итогам 2025 года задолженность на балансирующем рынке перед НЭК "Укрэнерго" выросла до рекордных 42 млрд грн.

По данным аналитиков, в течение года долг участников балансирующего рынка перед системным оператором увеличился на 21% и достиг самого высокого уровня за всю историю рынка – 42 млрд грн.

В то же время, как отмечается в сообщении, существенно выросла и обратная задолженность. За 2025 год долг "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка увеличился на 36% – до рекордных 22,9 млрд грн.

"На конец 2024 года задолженность перед "Укрэнерго" составляла 34,5 млрд грн, а перед участниками рынка – 16,1 млрд грн", – пишет профильное издание ExPro.

Таким образом, в течение 2025 года на балансирующем рынке зафиксирован стремительный рост взаимной задолженности, что свидетельствует об углублении долгового кризиса в этом сегменте рынка электроэнергии.

Напомним, эксперты неоднократно отмечали, что накопление долгов на балансирующем рынке создает финансовые риски как для системного оператора, так и для всех участников энергорынка.