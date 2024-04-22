За неделю ДТЭК вернул свет для 107 тысяч семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов

С 15 по 21 апреля энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение 89 населенных пунктов и вернули свет в дома 106,7 тыс. семей Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей, обесточенных из-за постоянных вражеских обстрелов.

Об этом сообщают в ДТЭК.

Зоной наиболее активных боестолкновений остается Донетчина. Область подвергается постоянным обстрелам, ежедневно продолжающим разрушать сети и подстанции. На прошлой неделе энергетикам удалось вернуть электричество в доме 68,9 тысяч семей этого прифронтового региона.

В то же время враг усилил обстрелы на Днепропетровщине, в том числе на юге области. Здесь через неделю ремонтным бригадам ДТЭК удалось восстановить ряд повреждений сетей и вернуть свет для 36,2 тыс. семей.

Также на выходных очередной обстрел подверглась Одесщина, во время которой были повреждены линии электропередачи и обесточены 1,4 тысячи семей. ДТЭК оперативно возобновил электроснабжение и вернул свет всем потребителям.

Энергетики делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, за три месяца 2024 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет почти 1,9 млн семей, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.