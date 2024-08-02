За день ДТЭК вернул свет в 5 населенных пунктов, которые были без электроэнергии из-за обстрелов

1 августа энергетики ДТЭК смогли возобновить электроснабжение в 5 населенных пунктах Донецкой области и Днепровщины.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что в Донецкой области продолжает сохраняться тяжелая ситуация из-за боевых действий и в результате обстрелов продолжает разрушаться энергетическое оборудование. Поэтому здесь энергетики беспрерывно работают, чтобы возвращать людям свет. За последние сутки им удалось вернуть электроэнергию почти 2 тыс. семей.

На Днепровщине также проходят удары дронами и артиллерийские обстрелы. Здесь в сутки энергетики заживили дома почти 2 тыс. человек.

Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 32 тысячам семей в более чем 60 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.