За 2023 год WOG уплатила более 10,4 млрд грн налогов и сборов

Сеть АЗК WOG не отходит от традиции публичного отчета об уплаченных налогах. Суммарно за 2023 год компания перечислила в бюджеты всех уровней 10,4 млрд гривен. В эту сумму входит налог на прибыль, НДС от реализуемых товаров и услуг, розничный акциз, налог на доходы физических лиц, военный сбор, плата за землю, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.

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Стоит отметить, что только за 4 квартал 2023 года WOG в бюджеты всех уровней направил 3,875 млрд гривен, в том числе налоги с розничных продаж составили более 565,7 млн гривен, или в пересчете на 1 литр реализуемого горючего уплата налогов с операционной деятельности составила 1,97 гривны на литр.

Как известно, у сети АЗК WOG длительное время есть значительные кредитные обязательства. Так, с момента полномасштабного вторжения компания не только не остановила выплаты, но и подтвердила позицию ответственного кредитора. Такой подход позволил, в частности, выйти из финансовой реструктуризации с государственным Ощадбанком. В общем в 2023 году в государственные банки перечислено в виде тела кредита и процентов по кредитам 1,6 млрд гривен.

Подводя итоги года, следует отметить, что в виде налогов, сборов в бюджеты всех уровней и отчислений в банки, владельцем которых является государство, WOG оплатил 2,64 гривны с каждого проданного литра горючего за 2023 год.

Сеть АЗК WOG и дальше будет продолжать инициировать гуманитарные проекты, а также выполнять обязательства перед обществом, добросовестно уплачивая все налоги и сборы.