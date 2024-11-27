WSJ: Байден может не успеть предоставить Украине обещанную многомиллиардную помощь

У администрации действующего президента США Джо Байдена нет достаточно времени, чтобы предоставить Украине обещанную многомиллиардную помощь. Белый дом может не успеть сделать это до инаугурации Дональда Трампа.

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Об этом пишет The Wall Street Journal. Как сообщает издание, чиновники США и Конгресса оставили на усмотрение новоизбранного президента решение о том, что делать с остальными деньгами.

Пентагон уже достиг месячного лимита оружия, которое он может отправлять Украине и теперь сталкивается с логистическими проблемами в его доставке ВСУ.

Издание напоминает, что Белый дом еще две недели назад обещал, что пошлет всю сумму до завершения каденции Байдена, но сейчас начал отказываться от своих заявлений и настаивать на мобилизации живой силы.

При всех усилиях правительство США не успевает использовать миллиарды долларов, которые законодатели выделили на вооружение Украины.

По словам американских чиновников, у администрации Байдена осталось еще более 6,5 миллиардов долларов, так называемых "полномочий на сокращение", позволяющих Пентагону передавать Украине вооружение и технику из собственных запасов.

Судьба этих средств будет зависеть от решений нового президента Дональда Трампа, которому будут переданы соответствующие полномочия.

Как сообщал OBOZ.UA, Джо Байден пригласил у Конгресса еще 24 миллиарда долларов для поддержки Украины и замены американского оружия, отправленного Силам обороны. Администрация хочет добавить эти расходы в правительственный патч финансирования, за который конгрессмены, вероятно, проголосуют в следующем месяце.

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