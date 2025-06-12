Вызовы войны заставили украинцев вернуться к наличным деньгам - СМИ

Несмотря на активный рост безналичных расчетов, украинцы не спешат окончательно прощаться с наличными деньгами — особенно, когда речь идет о валюте.

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Как пишут журналисты портала "Минфин", в условиях войны, угроз кибератак, блэкаутов и рисков блокировки банковских транзакций или расчетов бумажные деньги снова стали важной частью жизни украинцев — для повседневных нужд и для долгосрочного хранения сбережений.

"Хотя безналичные технологии неуклонно развиваются, украинцы еще долго не отпустят наличные деньги. Их роль меняется — они уже не являются основной формой ежедневных платежей, но остаются важным элементом финансовой безопасности в условиях нестабильности. И этот баланс еще долго будет определять наши финансовые привычки", — пишут журналисты "Минфина".

В КИТ Group, которая является крупнейшим оператором украинского рынка обмена валют, подтверждают рост спроса на наличные деньги.

"В текущей реальности хотя бы оперативный запас наличных стал важным инструментом личной финансовой безопасности. Его главные преимущества — мобильность, защита от технологических сбоев в банках или кибератак на их системы; защита от форс-мажоров, включая отключение электроэнергии, перебои со связью. Наличные деньги остаются актуальными как в повседневной жизни, так и для реагирования на жизненные вызовы — срочные расходы или экстренные ситуации", — объяснили в компании возвращение украинцев к наличке.

По оценкам НБУ, за 2022−2024 годы украинцы увеличили объем наличных валютных сбережений на $38 млрд. Только в январе 2025 года банки доставили в Украину $1,769 млрд — почти рекордный показатель за год, указывают журналисты: "В то время как спрос на гривну остается стабильным, наличная валюта — настоящий фаворит последних лет".

Мнение аналитиков КИТ Group разделяют и независимые эксперты. В частности, финансовый аналитик ICU Михаил Демкив объясняет: война заставила украинцев вновь оценить важность наличных денег. "Полномасштабное вторжение россии, их атаки на инфраструктуру, в том числе хакерские, ставят под угрозу полный отказ от наличных денег в пользу более удобных безналичных расчетов. Жизнь научила нас, что определенный объем денег стоит держать в бумажной форме на случай катаклизмов", — отмечает он.

Член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин также советует иметь под рукой резервную сумму, которой хватит на 2−3 месяца жизни, в очень ликвидных инструментах — наличных деньгах или на счетах: "60−70% в гривне, остальное можно разделить между долларом и евро".

В КИТ Group добавляют: доллар сохраняет статус главной валюты обмена, но доля евро стабильно растет — особенно на фоне поездок в ЕС и проживания украинцев в странах Евросоюза, углубления экономических связей между Украиной и ЕС. Выросла доля операций с польским злотым — это также следствие увеличения численности украинцев в этой стране.

"С начала полномасштабного вторжения выросли не только валютные наличные сбережения украинцев, но увеличился на 192 млрд грн и объем наличной гривны в обращении: львиная доля — это банкноты номиналом 1000 грн. Несмотря на технологический прогресс, украинцы не спешат отказываться от физических денег", — пишет "Минфин".

Поэтому отказ от наличных денег для Украины пока остается гипотетическим сценарием. Война напомнила украинцам, что бумажные деньги — это не анахронизм, а важный элемент финансовой стабильности в условиях непредсказуемых вызовов.