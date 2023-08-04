Выкуп газа у частных добытчиков является приоритетом 'Нафтогаза', – Чернышов

Выкуп газа у частных газодобытчиков – это приоритет "Нафтагаза" и компания заинтересована в стимулировании добычи ресурса.

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Об этом идет речь в сообщении на сайте Верховной Рады Украины.

В соответствии с ним, 3 августа состоялось второе заседание постоянно действующей рабочей группы по мониторингу выполнения Закона Украины "О рынке природного газа" и государственного регулирования рынка природного газа.

В ходе заседания глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов рассказал, что по состоянию на 31 июля "Нафтогаз" приобрел 0,7 млрд кубометров газа украинской добычи на площадке Украинской энергетической биржи. В этой связи народная депутат Виктория Гриб задала вопрос главе "Нафтогаза" о работе биржи и ее роли в стимулировании добычи частных компаний.

"Алексей Чернышов ответил, что выкуп газа является приоритетом компании, и она заинтересована стимулировать и мотивировать добычу газа", - говорится в сообщении на сайте парламента.

Чернышов добавил, что в настоящее время в подземных хранилищах газа уже накоплено около 12,3 млрд кубометров газа, что больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в условиях войны государственному "Нафтогазу" удалось сохранить объемы добычи газа и в 2023 году компания планирует увеличить добычу на 8% с 12,5 млрд куб. м до 13,5 млрд куб. м.