Возвращение низких прайс-кепов может дестабилизировать рынок перед следующей зимой – медиа

Сохранение действующего уровня прайс-кепов рассматривается рынком как ключевое условие стабильной подготовки к следующему отопительному сезону.

Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

В материале отмечается, что именно текущий уровень ценовых ограничений позволяет сохранять баланс рынка в условиях дефицита генерации и поврежденной энергетической инфраструктуры.

"Именно сохранение действующего уровня предельных цен... рынок рассматривает как одно из базовых условий стабильной подготовки к зиме", – отмечается в статье.

В частности, прайс-кэпы на текущем уровне обеспечивают экономическую целесообразность импорта электроэнергии из ЕС в часы дефицита, что является критически важным для балансировки системы. В то же время они создают более предсказуемые условия для инвесторов, в частности в развитие распределенной и маневровой генерации.

В материале подчеркивается, что возвращение к более жестким ценовым ограничениям может иметь негативный эффект для рынка, в частности ограничить импорт и усилить риски дефицита.

Таким образом, действующие прайс-кэпы выполняют не только регуляторную, но и системную функцию – поддерживают устойчивость энергосистемы и формируют базу для ее подготовки к пиковым нагрузкам, отмечают авторы.

Напомним, речь идет о предельных ценах на уровне 15 000 грн/МВт-ч на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке, а также 16 000 грн/МВт-ч на балансирующем рынке. Срок действия этих прайс-кэпов истекает 31 марта 2026 года.