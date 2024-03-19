Возможности без опыта работы: сеть Auchan Украина внесли в список лучших работодателей

Сеть розничной торговли Auchan Украина вошла в рейтинг лучших работодателей Украины, составленный изданием OBOZ.UA. Auchan Украина получила почетное место в номинации "Кузнец рынка труда" за возможности для украинцев без опыта работы.

Auchan Украина – украинский ритейлер французской группы Auchan Retail, активно привлекающий специалистов без опыта работы, в том числе и на менеджерские руководящие должности. Компания, основанная на ценностях доверия и открытости, разработала адаптивную систему обучения, которая предоставляет работникам возможность учиться с первых дней трудоустройства, улучшая свои навыки и знания, а также возможности переквалификации. Выпускникам ВУЗов без опыта работы, предложен курс подготовки на менеджерские должности.

Система обучения включает в себя онбординг-курс (интеграция персонала), направленный на лучшее понимание стратегии и миссии компании, а также профессиональные курсы и школы, направленные на развитие определенных навыков и приобретение экспертных профильных знаний. В частности, создана онлайн-платформа для обучения и интерактивное мобильное приложение, позволяющее получать знания от экспертов со всего мира.

Сегодня в Auchan Украина работает около 4000 сотрудников, средняя заработная плата в сети составляет 20 490 грн. Компания также предоставляет широкий спектр социальных гарантий, включая медицинское страхование и страхование жизни для всех работников, а также льготное питание и специальную бонусную программу на покупки во всех точках продаж Auchan в Украине, а еще – подарки на праздники и дополнительные баллы в программу лояльности.

В целях мотивации и дополнительного вознаграждения Auchan Украина разработала систему бонусов, которая зависит от индивидуальных и коллективных достижений сотрудников.

"Auchan Украина предлагает официальное и прозрачное вознаграждение, это крайне важно, особенно в период войны и необходимости поддерживать экономику страны. Неизменным остается менеджмент приближенности, ведь обратная связь и близость к командам – это наша сильная сторона и основа. Auchan Украина продолжает развивать культуру толерантности, безбарьерности и инклюзивности, заложенную с момента основания компании, и активно внедряет инициативы, способствующие устойчивому развитию и благосостоянию сообщества. В настоящее время в Auchan Украина работает 6% людей с инвалидностью, компания имеет опыт обучения и адаптации сотрудников к разным профессиям", – рассказывает HRD Auchan Украина Дмитрий Товстолуг.

Компания также активно поддерживает ветеранов и разрабатывает программу адаптации и подготовки команд, которая будет запущена уже в марте. Кроме того, Auchan Украина имеет сильную политику корпоративной социальной ответственности, сосредоточиваясь на популяризации здорового питания, борьбе с пластиковым загрязнением и уменьшении углеродного следа.

Обеспечивая не только профессиональное развитие, но и заботу о благосостоянии и ментальном здоровье своих сотрудников, Auchan Украина постоянно проводит различные мероприятия, в частности, консультации со специалистами, психологические тренинги и инициативы. В 2023 году Auchan Украина имеет показатель 85% в системе опроса BES (барометры удовлетворенности и вовлечённости сотрудников).

Auchan Украина ежегодно входит в пятерку самых инклюзивных бизнесов и работодателей, что не дискриминируют. Основная миссия Auchan Украина – предоставлять качественные товары и услуги украинцам, повышая их благосостояние и защищая покупательскую способность. Основная миссия Auchan Украина в военный период – обеспечивать население товарами первой необходимости, проводить гуманитарную и волонтерскую деятельность, поддерживать украинскую экономику. За 2 года войны помощь ритейлера для населения и защитников составила более 60 млн грн, для сотрудников и их семей, пострадавших от войны, более 11 млн грн – через БФ "Auchan с тобой".