Возможность отбирать предприятия, где 0,001% принадлежит подсанкционным лицам, представляет угрозу стране, – Магамедов

Национализация только при условии, если подсанкционное лицо владеет хоть какой-то долей компании, даже без юридического процесса, опасно.

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Об этом заявил народный депутат Украины Муса Магамедов, комментируя в блоге на Delo.ua проект закона №11195.

"Как мы можем видеть, предложенные этим законом санкционные механизмы прямо посягают на одно из фундаментальных прав западного, более того, современного мира – право собственности. Право собственности и их охрана со стороны государства – неотделимая составляющая современного цивилизованного мира, одно из главных условий привлечения инвестиций в страну и вообще то, что позволяет считать страну правовой. В то же время законопроект №11195 прямо угрожает праву собственности абсолютно ни в чем не повинных даже с точки зрения государства лиц. И это не может считаться в современном мире чем-то приемлемым", – пишет нардеп.

Он также обращает внимание на коррупционные опасности такого механизма. В частности, положения о том, что решение об отборе компаний может приниматься не судом, а Кабмином.

Каким образом правительство может выносить такие решения? Откуда у него полномочия судебной ветви власти, если он является органом исполнительной власти? Почему законопроект создает процессуальный механизм, являющийся прямым нарушением прав неподсанкционного субъекта на справедливое судебное разбирательство? Вопросы без ответа. И задавать их в деталях можно еще многое. Но главное, что этот законопроект несправедлив в самой своей природе", – резюмирует он.