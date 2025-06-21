Вокруг Дома профсоюзов на Майдане разгорелся скандал: как здание передали компании экс-супруга министра

В Киеве представители профсоюзов требуют вернуть им Дом профсоюзов на Майдане, 2. За тысячи квадратных метров в самом центре столицы уже несколько месяцев продолжается ожесточенная борьба между профсоюзами и Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА). 20 июня под зданием провели митинг, к которому присоединились ветераны.

Видео дня

На сайте Всеукраинского профсоюза защитников Украины спортсменов и работников сфер действия АРМА назвали рейдерством. "Мы вынуждены писать заявления под открытым небом, на плечах собратьев. У нас внутри остались награды наших погибших. Их не дают забрать. И что нам отвечает АРМА? "Докажите, что вы ветераны – тогда извинимся", – цитирует пресс-служба председателя Всеукраинского профсоюза защитников Украины Сергея Бызова.

Наталья Землянская, председатель Всеукраинского профсоюза производственников и предпринимателей, привела юридические доказательства незаконности действий АРМА и "УК "КАМпаритет": "Управитель находится в здании незаконно. Конкурс проводился на основании постановления Печерского суда 2023 года. Но 21 мая 2025-го арест был отменен. По договору (пункт 6.3), это автоматическое основание для его расторжения".

Отметим, еще в 2023-м на Дом профсоюзов наложили арест. АРМА провело конкурс и передало арестованное имущество в управление компании "УК "КАМпаритет". Однако арест 21 мая 2025-го отменили, а в начале июня Печерский райсуд наложил уже новый арест в рамках уголовного производства № 62019100000001170. В этом расследовании речь идет о по версии следствия незаконном "отчуждении объектов недвижимости, которые находились в ведении Федерации профессиональных союзов Украины".

Профсоюзы настаивают: если предыдущий арест был отменен, значит, договор с "КАМпаритет" должны были разорвать и провести новый конкурс.

В АРМА действия профсоюзов называют "медийными спектаклями, которые прикрывают коррупционные схемы"

Борьба между АРМА и профсоюзами иногда приводит и к фактически физическим суткам. Так, чиновники пожаловались: "22 мая была зафиксирована попытка противоправного захвата Дома профсоюзов Украины. С применением силы и угроз оружием неустановленные лица в военной форме пытались удержать контроль над арестованным имуществом".

"Особенно циничной является попытка использовать военных и ветеранов как прикрытие для преступных действий. Вместо реальной помощи ВСУ в виде передачи имущества для реабилитационных центров или финансовой поддержки, отдельные руководители ФПУ организуют медийные спектакли, прикрывая коррупционные схемы", – заявили в АРМА.

Издание УП установило, что "КАМпаритет" – не чужая для АРМА компания

Через несколько дней после создания "КАМпаритет" стал управляющим для коммерческой недвижимости в столичной многоэтажке на улице Павловской, пишет издание Украинская правда. В марте 2025 года консорциум избран управляющим для Дома профсоюзов на Майдане Независимости. Это единственная частная компания, которой менее чем за год деятельности удалось выиграть аж в четырех конкурсах на поиск управляющего.

Всего за два года руководства АРМА Еленой Думой было успешно проведено 11 аналогичных конкурсов. То есть "КАМпаритет" сейчас управляет более чем третью часть из всех объектов, которые получили управляющих. Согласно данным YouControl, консорциум "КАМпаритет" был основан год назад, в мае 2024-го. Первым директором предприятия стал Тарас Голуб.

Голуб работал советником Стефанишиной, а затем возглавил консорциум, который, по информации источников "Украинской правды" в бизнес-кругах, связан с бывшим мужем министра юстиции – вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

При этом именно Министерство юстиции является главным органом государственной политики в сфере взыскания в доход государства активов лиц, в отношении которых применены санкции. "Относительно журналистского и депутатского расследования: интересная оговорка и очень корректно информацию вы изложили, что речь идет о моем бывшем муже. Я не имею никакой информации о его бизнес-деятельности. Он обеспечивает финансово детей, что отражено в моей декларации", – прокомментировала Стефанишина расследование на своей странице в FB.

В АРМА жалуются: в Доме профсоюзов работало казино

"На встречах с представителями ФПУ мы получаем шокирующую информацию. О сдаче в аренду за бесценок помещений для депутатов миллионеров и бизнесменов миллиардеров... за 1 гривну. Или о "казино" в том месте, где пролилась кровь за европейский выбор. Дом профсоюзов должен быть символом свободы и независимости, а не прибыльным активом для теневого игорного бизнеса", – рассказала руководитель АРМА Елена Дума.

Дума подчеркнула, что АРМА открыто для диалога в рамках закона и регулярно коммуницирует, в частности с крупными профсоюзами и их представителями. "Вместо социальной защиты тысяч членов профсоюзов получили: теневую продажу имущества, игровые клубы в исторических зданиях и профсоюзных боссов с миллионными доходами", – заявила Дума.

На сайте Всеукраинского профсоюза защитников Украины спортсменов и работников сфер о коммуникации с профсоюзами написали: "В так называемой рабочей группе, созданной по распоряжению руководителя АРМА Елены Думы 8 человек, из которых только 2 человека - представители бывшей управляющей компании дома Профсоюзов и только один, вдумайтесь один, представитель ФПУ из предложенной ФПУ представителей в количестве 5 человек, которых Елена Дума проигнорировала и запретила участвовать в диалоге".

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров Украины еще в начале октября 2022 года без особой огласки сменил главу скандально известной госкорпорации "Укрбуд". Правительство тогда назначило на эту должность Владимира Левина. Он в свою очередь был известен связями с Микитасем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!