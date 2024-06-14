Вместо повышать цены на бензин и дизель, стоит удорожать российский сжиженный газ – НАДПУ
Повышение акцизов на топливо с 1 июля 2024 года будет иметь разрушительные последствия для экономики и населения и станет дополнительным ударом для всех, кто использует генераторы во время частых отключений электроэнергии. Поэтому, чтобы не усугублять экономическую ситуацию, ввели мораторий на удорожание горючего до конца войны.
Об этом заявили в Национальной добывающей ассоциации Украины.
"Акцизы на дизельное горючее вырастут на 27%, а на бензин – на 14%. И это вызывает серьезную обеспокоенность, ведь акциз на сжиженный газ растет всего на 7%. При том что даже на 3-м году полномасштабной войны до 20% LPG обходными путями поступает к нам из России. И такой подход, помимо роста доходов агрессора, несправедливо удручает украинскую нефтепереработку", – заявили в ассоциации.
В НАГПУ отметили: удорожание бензина и дизеля может иметь разрушительные последствия для экономики. Добывающая отрасль, как и аграрный сектор, сильно зависит от дизельного горючего: рост цен на топливо приведет к увеличению затрат на производство и транспортировку, что в конечном счете повлияет на конечного потребителя из-за повышения цен на товары и услуги.
"Для малого и среднего бизнеса, использующего генераторы для производства электроэнергии во время отключений, повышение акцизов станет дополнительным ударом. В условиях, когда многие украинцы уже оказались за чертой бедности, рост цен может усугубить экономическую ситуацию и социальные настроения еще больше", – подчеркнули в НАГПУ.
Принимая во внимание это, в ассоциации призвали установить мораторий на повышение акцизов на дизель и бензин на период военного положения.
Это позволит поддержать бизнес и избежать дополнительной инфляции. Вместо этого можно рассмотреть повышение акциза на сжиженный газ до справедливого уровня, что поможет сбалансировать бюджет без дополнительного давления на экономику", – резюмировали в НАГПУ.
Напомним, Рада приняла в первом чтении закон, по которому уже с 1 июля 2024 года резко увеличивается стоимость бензина и дизеля для потребителей – как для промышленности, так и для физических лиц на АЗС. Бензин подорожает минимум на 1,5 грн/л, а дизельное топливо – на 2,0 грн/л. При том, что в мае 2022 бензин стоил 25 грн/литр. С начала полномасштабки это повышение станет уже третьим.
В свою очередь глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь заявил, что повышение акцизов на бензин и дизель – это массированный удар по предприятиям малого и среднего бизнеса, который сейчас должен пользоваться дизельными генераторами из-за отключения света. Также это ударит по населению – ведь само население будет платить больше.