"Власть руками силовиков сфабриковала дело": директор департамента КГГА отвергла обвинения в незаконном выезде за границу

Глава Департамента охраны культурного наследия Киевской городской администрации (КГГА) Марина Соловьева отвергла обвинения Национальной полиции в том, что якобы злоупотребляла "полномочиями депутата Киевского горсовета" и главы департамента КГГА и выезжала за границу. Соловьева считает, что действия силовиков сфабрикованы и могут свидетельствовать о попытках "угодить власти в давлении на Киев".

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Об этом Соловьева сообщила на своей странице в Facebook. В частности, чиновница указала на серьезные ошибки в постановлении на проведение обыска.

"Я не являюсь депутатом Киевсовета, и не была в должности директора департамента. На данной должности я работаю с 23 августа 2023 года. Поэтому, или силовики изобрели машину времени, или им плевать на закон. Я же законов не нарушала. А вот злоупотребления со стороны силовиков и центральной власти фиксируются каждый день. И в отличие от меня, эти "товарищи" при высоких должностях и погонах. Общество не простит им такое насилие над законом и здравым смыслом. Такое не забывается", – заявила Соловьева.

Также она процитировала сомнительную часть постановления и разместила фото соответствующего документа. В нем, в частности, говорится:

"В ходе досудебного расследования установлено, что к совершению данного уголовного преступления, причастна Соловьева Марина Михайловна, 16.11.1961 г.р., депутат КГС от депутатской фракции "Удар", занимает должность директора Департамента охраны культурного наследия исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) с 2023 года по настоящее время 3 раза пересекала государственную границу Украины. Так, во время выезда за границу оснований для выезда не было предоставлено. В то же время установлено, что Соловьева М.М. с 03 по 09 июня 2023 года находилась на территории Турции...".

"Власть руками силовиков сфабриковала дело. Наделали ошибок, выйдя сами на себя", – резюмировала Соловьева.

Напомним, во время военного положения украинским должностным лицам, в том числе женщинам, запрещено выезжать за границу. Исключением может быть только служебная командировка, непосредственно связанная со специализацией чиновника.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ наведалась в Департамент соцполитики КГГА. Это был уже восьмой обыск в рамках одного и того же дела.

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