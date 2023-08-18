Кличко рассказал, кто возглавит Департамент культурного наследия КГГА: что известно. Фото

Департамент охраны культурного наследия КГГА возглавит Марина Соловьева, которая всегда заботилась о сохранении старого Киева и многое для этого сделала. Ее заместителем станет Дмитрий Перов.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Предыдущего руководителя уволили в июне этого года.

"Теперь официально. Департамент охраны культурного наследия КГГА возглавит Марина Соловьева. Человек, который всегда заботился о сохранении старого Киева и многое для этого сделал. Ее заместителем в департаменте будет назначен активист Дмитрий Перов, кандидатуру которого предложила столичная общественность. Совместными усилиями будем внедрять для сохранения. культурного, исторического наследия нашего города", – подчеркнул Кличко.

Напомним, в Киеве уволили директора департамента охраны культурного наследия КГГА Александра Никоряка. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Виталий Кличко. Перед этим чиновник во время комендантского часа был замечен на выходе из ресторана.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко в столичной мэрии отметил талантливых представителей молодежи столицы премией Киевского городского головы за особые достижения в развитии столицы.

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