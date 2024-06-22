Зарплата руководителей государственной компании "Укрэнерго" выросла в 4 раза. Доход главы Кудрицкого за май-июнь там отказались указать точно, но суммарный доход всех 4 топов — 8.5 млн гривен (это ответ на запрос редакции OBOZ.UA – Ред.).

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А еще в марте, это когда отключений еще не было, эти люди зарабатывали 2 млн гривен.

Я максимально далек от вот этого социализма, считаю, что топам и замам нужно нормально платить.

Но если 2 млн в марте их устраивало, что произошло весной, какие показатели увеличились на госслужбе, что произошел рост в 4 раза?

А, в принципе, реально во время войны на истощение ограничивать премии мэрам в 400% и зарплаты до того, как у людей будет от такого пригорать и сильно?

Матпомощь, премия, что вы там придумываете себе, чтобы кайфовать?

Вот это двоеж*пие сильно бесит. С одной стороны, мы заявляем о войне на выживание. Опускаем возраста мобилизации. Проводим бусификацию уклонистов. Ведем кампании по запрету кондиционеров. Улюлюкаем и грозимся сборную отправить в армию за плохой футбол (как эта шизофрения меня достала).

А потом берем и 8 млн гривен платим госслужащим, вместо 2 млн. В то время, пока у бизнеса лимиты, генераторы всплывают волонтерские в ресторанах Одессы и люди с электрическими плитами живут на термосах.

Понятно, что это действия агрессора, но отторжение у людей вызовет обязательно.

Или все затягивают пояса, или вот вам рост тарифов и лимиты, а нам премии, так это не работает.

Это 200 штук в зелени на 4 топов— по 50 тысяч долларов на нос. 600 штук в год. В Германии у топов зарплата средняя в районе миллиона в евро. И то это с частниками вытягивает, в одной из не самых бедных стран Союза.

В наших условиях с 3 К в долларе у солдата на передке это опорный пункт, с минометкой и саперами. И еще останется немного с фонда зарплаты 4 человек в "Укрэнерго".

Не садить цветы в Покровске, не делать ямочные ремонты в Волчанске, не ремонтировать стадионы на западе по завышенным ценникам, не придумывать премии топам за интенсивность работы и вредность, не растить зарплаты госслужащим до роты военных на передке, когда призываете всю страну экономить, когда вы уже это поймете?

Или мы вместе ведем войну на выживание, несем тяготы и лишения или вы прикрываясь войной, живете свою единственную жизнь в кайф, а там трава не расти. Нет третьей опции тут.