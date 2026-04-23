Валютные ограничения НБУ сдерживают украинский экспорт – ЕБА

Украинскому бизнесу необходимо постепенное смягчение валютных ограничений, установленных Национальным банком, в частности для поддержки экспорта и повышения инвестиционной привлекательности страны.

Об этом заявила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

По ее словам, действующие валютные ограничения остаются одним из ключевых барьеров для развития внешней торговли, особенно на рынках дальнего зарубежья.

"Чрезвычайно чувствительным ограничивающим фактором для украинского экспорта остаются валютные ограничения НБУ. И здесь без активной работы финансового регулятора, в частности в направлении увеличения периода возврата валютной выручки в Украину, экспорт товаров в страны дальнего зарубежья крайне проблематичен", – отметила Деревянко.

Она подчеркнула, что даже несмотря на войну международный бизнес продолжает работать в Украине, однако новые инвесторы действуют осторожно. Среди ключевых требований – гарантии безопасности, понятные правила игры и возможность свободного вывода дивидендов.

В то же время ситуацию осложняют и внешние факторы, в частности нежелание европейских партнеров быстро снимать торговые и логистические ограничения, а также внутренние вызовы – дорогие инструменты страхования военных рисков и недостаток экспортной инфраструктуры.

По словам Деревянко, выход украинских компаний на внешние рынки требует значительных ресурсов и системной подготовки.

"Надо знать, куда идти, с кем работать, иметь финансовый капитал для того, чтобы сделать это возможным, и надо быть конкурентоспособным", – подчеркнула она.

Напомним, меморандум Украины с МВФ предусматривает постепенное смягчение валютных ограничений по мере стабилизации макрофинансовой ситуации.