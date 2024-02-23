В 'Укрэнерго' рассказали, что тормозит развитие маневренной генерации и систем накопления энергии в Украине

Задолженность на балансирующем рынке электроэнергии тормозит развитие маневренной генерации и систем накопления энергии в Украине.

Об этом сообщил советник главы правления НЭК "Укрэнерго" Максим Зорин, сообщает ExPro.

Он отметил, что у компании заинтересованы в решении проблем задолженности на балансирующем рынке.

"Мы все знаем о проблеме отставания в оплате за балансирующую электроэнергию. Со стороны оператора системы передачи мы сами заинтересованы в решении этой проблемы, которая нивелирует и не дает возможности в развитии маневренной генерации и установок по хранению энергии", – указал Зорин, добавив, что отставание оплат на балансирующем рынке, в том числе сдерживает инвестирование в систему скопления энергии.

По его словам, сейчас прорабатываются соответствующие документы и "Укрэнерго" ожидает в ближайшее время смену в нормативно-правовой базе.

"О рынке вспомогательных услуг – с нашей точки зрения проблема долгов на нем отсутствует", – добавил Зорин.

Он также отметил, что в украинской энергосистеме существует потребность в распределенном размещении установок по хранению энергии.

"Мы видим, что существует потребность в распределенном размещении установок по хранению энергии по всей территории Украины. Такое расположение было бы оптимальным с точки зрения затрат, а также учитывало бы потребности регионального характера, которые существуют в энергосистеме надежной эксплуатации отдельных регионов", – указал Максим Зорин.

В "Укргидроэнерго" сообщили, что задолженность на балансирующем рынке электроэнергии продолжает расти, в январе этого года она составляет более 400 млн грн. По итогам прошлого года задолженность "Укрэнерго" перед участниками на балансирующем рынке выросла до 18,4 млрд грн.