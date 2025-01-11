В Украине значительно изменились цены, некоторые продукты резко подорожали: что происходит

В Украине темпы роста цен по итогам 2024-го достигли 12%. При этом Национальный банк в своих оценках прогнозировал рост цен на 9,7%. Более всего подорожали среди продуктов питания овощи (48,3%), масло (33,9%) и подсолнечное масло (20,9%).

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Как написал в своем Telegram-канале председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, такая тенденция наблюдается из-за роста производственных затрат на оплату труда, сырья, энергообеспечения, импортом инфляции из-за ослабления валютного курса, а также сезонными (временными) факторами, в т.ч. из-за неблагоприятных погодных условий, которые привели к ухудшению урожайности и уменьшению предложения с/х сырья/ отдельных сырых продуктов питания.

Наибольший вклад в рост потребительских цен внесла продовольственная инфляция. Продукты питания и безалкогольные напитки за год (в том числе и до декабря 2023 года) в целом подорожали на 14,1%. Из продуктов питания наибольшими темпами выросли в цене:

овощи (+48,3%),

масло (+33,9%),

масло подсолнечное (+20,9%),

молоко (+18,8%),

хлеб (+18,2%).

В 2024 году цены выросли на все позиции продовольственной группы, кроме сахара, цена на который не изменилась. Среди непродовольственных товаров и услуг, в 2024 году наибольшими темпами подорожали ЖК-услуги и содержание жилья (+18,9%), в первую очередь за счет поднятия тарифов на э/э (+63,8%) для бытовых потребителей с 1 июня 2024 года. .

В то же время рост цен сдерживал мораторий на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду, а также неизменные тарифы на водоснабжение и водоотвод. Двухзначными темпами в 2024 году также подорожали:

Автомобильные пассажирские перевозки (+10%)

Образовательные услуги (+12%)

Алкогольные напитки, табачные изделия (+13,2%)

Услуги здравоохранения (+13,2%)

Отели и ресторан (+13,%).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские банки объединяют усилия для введения новых ограничений по финансовым операциям клиентов – физлиц и физлиц-предпринимателей (ФЛП). Правила касаются как открытия счетов, так и последующих платежей по ним.

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