В Украине запустят проект 'Реестр рейдеров': инициативная группа рассказала подробности

Инициативная группа манифеста в защиту 42-й статьи Конституции, опубликованной 28 июня, объявила о запуске проекта "Реестр рейдеров". В реестр будут вноситься имена работников прокуратуры, полиции, других правоохранительных органов, судьи, нотариусы, регистраторы и другие уполномоченные государством лица, участвующие в рейдерских атаках на бизнес. Администрировать реестр будет ОО "Манифест 42" во главе с Сергеем Позняком, главой Ассоциации предпринимателей ветеранов АТО.

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Об этом сообщила Федерация работодателей Украины.

"К наблюдательному совету ОО "Манифест 42" приглашены все ведущие бизнес-ассоциации Украины. Реестр рейдеров – лишь одно из трех направлений активной работы нового проекта. Остальные два – подготовка законодательных изменений, которые перекроют лазейки для рейдеров, а также создание коммуникационных платформ с антикоррупционными и другими органами власти для оперативного реагирования на конкретные кейсы рейдерских атак. Реестр рейдеров сейчас наполняется и будет выведен в онлайн уже через несколько недель. Цель реестра – общественное осуждение координаторов и участников рейдерских атак, оборотней в погонах и мантиях, которые в условиях войны занимаются мародерством ", – сообщил Сергей Позняк.

28 июня опубликован манифест украинского бизнеса в защиту 42-й статьи Конституции. В этом документе бизнес требует остановить волну рейдерства и других форм давления с участием правоохранителей, судей, черных нотариусов, регистраторов. Манифест подписали владельцы 42 украинских компаний, а затем к ним присоединились сотни предпринимателей и предприятий.

29 июня президент Владимир Зеленский встретился с представителями украинского бизнеса и дал поручение заместителю председателя ОП Ростиславу Шурме создать коммуникационную платформу с бизнесом для реагирования на проблему рейдерства и других форм давления на бизнес.