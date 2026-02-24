В Украине выпустили новые 10 грн в оригинальном дизайне: как выглядят

Национальный банк Украины (НБУ) с 24 февраля 2026 года ввел в оборот новые монеты номиналом 10 грн. Они отчеканены из сплава на основе цинка с никелевым покрытием и посвящены прифронтовым регионам – Запорожью, Харьковщине и Херсонщине.

Об этом говорится в сообщении НБУ. Монеты входят в тематическую серию "Мы сильные. Мы вместе", посвященной единству Украины и ее регионам. Полные названия трех новых монет такие:

"Мы сильные. Мы вместе. Запорожская область";

"Мы сильные. Мы вместе. Харьковская область";

Мы сильные. Мы вместе. Херсонская область".

"В прошлом году мы начали новую серию оборотных памятных монет "Мы сильны. Мы вместе". Ее идея – продемонстрировать единство Украины, устойчивость каждого региона и его жителей. Сегодня (24 февраля. – Ред.) в обращение вводятся три новые монеты из этой серии, посвященные прифронтовым регионам. Тем, кто ежедневно выдерживает удары врага и держит Украину, – Запорожской, Харьковской и Херсонской областям. На реверсе каждой монеты – карта Украины... На каждой монете выделен один из регионов, которому она посвящена", – отметил председатель НБУ Андрей Пышный, представляя новые монеты в четвертую годовщину с начала полномасштабного вторжения РФ.

Как выглядят новые монеты

Аверс монет (лицевая сторона) идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 грн образца 2018 года. На нем в центре, в обрамлении древнерусского орнамента, размещены:

номинал монеты;

год чеканки;

Государственный Герб Украины.

На реверсе (обратной стороне) изображена стилизованная карта Украины с четко очерченными административными границами и изображением территории региона, которому посвящена монета.

Где получить новые 10 грн

Постепенно в наличное обращение будет введено по 2 млн штук каждой из таких оборотных памятных монет. То есть шанс получить такую монету будет во время наличных расчетов или обналичивания средств.

В то же время тиража будет сформирована в специально оформленные ролики по 25 монет, тираж каждого – 15 тыс. шт. Купить их моно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов:

Укргазбанк;

ПриватБанк;

Таскомбанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

