В Украине вернули конфискацию имущества коррупционеров: нардепы исправили ошибку

Депутаты Верховной Рады вернули в законодательство норму о конфискации имущества коррупционеров при наличии соглашения со следствием. Ее "скрыто" отменили правками к законопроекту о лишении коллаборантов госнаград, а теперь вернули отдельным документом.

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Речь идет о законопроекте № 12243-1 авторства депутатов парламентов во главе со спикером Русланом Стефанчуком. Принятие этого документа за основу и в целом 5 декабря поддержали 276 нардепов, сообщил представитель "Голоса" Ярослав Железняк.

"Рада исправила свою же ошибку и проголосовала 12243-1 о возвращении нормы по конфискации имущества коррупционеров при соглашении со следствием. Напомню историю вопроса: приняли соглашение со следствием из-за скандала и в последний день. Получили деньги от ЕС. Затем случайно изъяли норму через закон о наградах предателям. Дальше хотели вернуть норму, приняв зашкварный закон против журналистов (документ так и не смог набрать достаточное количество голосов. – Ред.). И вот в последний день исправили ошибку отдельным законом", – объяснил нардеп.

Так, недавно вступивший в силу закон №4074-IX о лишении коллаборантов госнаград (за авторством президента Украины) отменял конфискацию имущества коррупционеров. В документ внесли норму, которая убрала такую конфискацию, предусмотренную другим законом – №4033-IX, о соглашениях со следствием для обвиняемых в коррупции.

Норма о конфискации имущества коррупционеров была частью требований ЕС для предоставления Украине 4 млрд евро помощи. Эти средства должны поступить на счета Украины в декабр-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце октября-2024 в Украине был принят законопроект, касающийся соглашений по уголовным производствам. Ожидается, что новые нормы будут способствовать более эффективному расследованию коррупционных преступлений, позволяя не только наказывать исполнителей, но и привлечь к ответственности организаторов коррупционных схем.

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