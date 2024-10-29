Соглашение со следствием и ответственность юрлиц: Совет принял законы о новых стандартах в борьбе с коррупцией

Верховная Рада Украины приняла законопроект №12039, касающийся соглашений по уголовным производствам. Ожидается, что этот закон будет способствовать более эффективному расследованию коррупционных преступлений, позволяя не только наказывать исполнителей, но и привлечь к ответственности организаторов коррупционных схем.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ. "Сегодня Верховной Радой был принят законопроект №12039, совершенствующий механизм соглашений о признании виновности. Принятие этого закона поможет более эффективно расследовать коррупционные преступления. Это поможет не только наказывать исполнителей, но и раскрывать и привлекать к ответственности организаторов коррупционных схем", – говорится в сообщении.

Народный депутат Ярослав Железняк уточнил, что законопроект вводит новую статью, позволяющую уменьшить срок заключения для лиц, сотрудничающих со следствием, разоблачая сообщников и возмещая нанесенный ущерб. Например, вместо 8 лет заключения человек может получить только 5 лет.

Суд сможет назначать значительные штрафы в зависимости от тяжести преступления:

За нетяжкие преступления от 20 до 120 тысяч НМДГ.

За тяжкие преступления от 120 тысяч до 6 миллионов НМДГ.

За особо тяжкие преступления от 270 тысяч до 12 миллионов НМДГ.

Также в случаях сотрудничества со следствием суд может конфисковать имущество фигуранта, если это наказание будет согласовано. В то же время этот инструмент нельзя будет применять к организаторам преступных схем, за исключением ситуаций, когда один организатор разоблачает другого.

Что касается преступлений меньшей тяжести, фигурант, полностью возмещающий ущерб, уплачивающий штраф и подлежащий дополнительной конфискации, также будет иметь право на уменьшение заключения.

Как подчеркнул депутат, этот закон необходимо подписать до 31 октября, чтобы обеспечить получение 4 миллиардов евро в рамках Ukraine Facility Plan.

Кроме того, Рада также приняла в первом чтении законопроект №11443, касающийся ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения.

"Принятие этого документа является важным шагом к вступлению Украины в ОЭСР, в частности, в контексте стремления стать членом ЕС. Принятие этих стандартов – сигнал для мира, что Украина стремится к высоким уровням прозрачности и готова к ответственному международному сотрудничеству! Отдельное спасибо Бюро по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительных вопросов Государственного департамента США (INL) и Посольству США в Украине за поддержку проекта", – отметили в НАБУ.

Напомним: законопроект №12039 разработали после скандала с его "предшественником", проектом закона №11340. Последний вызвал волну возмущения: украинцы считали, что он позволит коррупционерам откупиться за совершенное и не понести наказание.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Национальное агентство по предотвращению коррупции впервые выплатило вознаграждение обличителю коррупции в сумме 1,68 миллиона гривен. Деньги получил действующий военнослужащий, экс-директор департамента внутреннего аудита Министерства обороны Андрей Бойко. Он разоблачил преступление бывшего главы управления МО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!