В Украине создали важную службу по делам детей: чем будет заниматься

В Украине создали орган, который будет заниматься обеспечением прав каждого ребенка, а также социальной помощью семьям с детьми и вопросами усыновления. Это Государственная служба по делам детей.

Решение о создании такой службы принял Кабинет министров на заседании 29 сентября. В Минсоцполитики назвали это важным постановлением.

Там объяснили, что новосозданная служба является центральным органом исполнительной власти. Она будет реализовывать государственную политику в таких сферах:

защита прав детей;

социальная поддержка семей с детьми;

развитие семейных форм воспитания и усыновления;

обеспечение соблюдения прав детей-граждан Украины и их возвращение на родину.

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"Сегодня в Украине более 7,5 млн детей, все страдают от влияния российской агрессии. Также более 65 тыс. детей в Украине являются сиротами или лишены родительской опеки. Независимо от того, где воспитываются дети – в родной или приемной семье, все они нуждаются в социальной поддержке", – отметили в Минсоцполитики.

Глава министерства Оксана Жолнович также подчеркнула, что служба будет отвечать за права каждого ребенка в стране. В связи с этим будет усилена координация органов исполнительной власти, местного самоуправления и служб по делам детей.

Служба будет мониторить работу местных органов власти, а также следить как предприятия, учреждения, организации и физлица соблюдают права ребенка. Так, специалисты более 1400 территориальных громад в Украине смогут получать методическую помощь в налаживании действенной системы защиты детей в громаде.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине предусмотрена ежемесячная выплата для ребенка, рожденного у внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Ее размер составляет 3000 грн.

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