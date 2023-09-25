Дополнительные выплаты на детей: кто из украинцев имеет на них право

В Украине предусмотрена ежемесячная выплата для ребенка, рожденного у внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Ее размер составляет 3000 грн.

Как рассказали в Минсоцполитики, помощь назначается в т. ч. на детей, рожденных после 24 февраля 2022 года (начала полномасштабного вторжения России). "Если у получающего помощь родился ребенок после 24 февраля 2022 года, помощь на такого ребенка назначается", – говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в министерстве, если же на ребенка, который родился после указанного срока, помощь не была назначена, следует обратиться в органы соцзащиты. Ее начислят с даты обращения.

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В целом же для ВПЛ предусмотрена ежемесячная выплата в 2000 грн. Впрочем, можно получать и больше – 3000 грн. Такую сумму выплачивают:

детям;

лицам с инвалидностью.

Какие выплаты предусмотрены на детей

В целом же пособие для семей с новорожденными детьми в Украине составляет 41 280 грн. Однако по законодательству данная помощь выплачивается частями:

10 320 грн одноразово сразу после рождения ребенка;

по 860 грн ежемесячно в течение следующих 36 месяцев.

Кроме того, женщины, самостоятельно воспитывающие своих детей, могут получать дополнительные выплаты от государства. При этом фиксированной "ставки" нет – их размер варьируется в зависимости от возраста ребенка:

до 6 лет – 2272 грн в месяц;

6-18 лет – 2833 грн в месяц;

18-23 года и в течение учебы в учебных заведениях – 2684 грн.

Также многодетные семьи имеют право на выплаты от государства. Их ежемесячный размер составляет 2684 грн на каждого ребенка до 6 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем в Украине уже начинают тестирование проекта, в рамках которого запускают персональные социальные карты. Они будут действовать по принципу электронных медкарточек и показывать, какие соцуслуги получает тот или иной гражданин.

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