В Украине резко снизилось количество проданных елок: где больше всего деревьев

Украинский рынок новогодних елок продолжает сокращаться – и по количеству деревьев, и по спросу. Так, 991 тысячу елок в этом году Гослесагентство запланировали для реализации. Это на 8% меньше, чем в прошлом году. В то же время и украинцы покупают елки все реже – только 39,8 тысячи рождественских деревьев было продано по состоянию на середину декабря.

Видео дня

Это на 11% меньше, чем за тот же период прошлого года. Больше всего новогодних деревьев для реализации традиционно заготовлено в Винницкой и Житомирской областях. Об этом говорится в данных исследования Оpendatabot.

Впрочем спрос на живые новогодние деревья падает еще быстрее, чем предложение. Так, только 39,9 тысячи елок продали в Украине по состоянию на середину декабря 2025 года. Это на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, за весь предыдущий сезон лесхозы реализовали 153,7 тысячи деревьев – это на 38% меньше, чем в сезоне 2023–2024, и почти на четверть меньше, чем в 2022-2023 годах.

Наибольшие объемы праздничных деревьев для реализации в этом сезоне сосредоточены в двух регионах: Винницкая область – 187 тысяч елок, или 19% от общего количества и Житомирщина – 142 тысячи, или 14%. В то же время именно Житомирская область остается лидером по площади земель под выращивание хвойных – 640 гектаров. Это почти четверть от общеукраинской площади. За четыре года она сократилась здесь на 9%, но даже на этой территории растет около 1,9 миллиона деревьев.

2753,5 гектара составляет общая площадь, где в Украине выращивают хвойные для новогодних праздников. Это на 6% меньше, чем в прошлом году, и на 35% меньше, чем в 2021 году. В некоторых регионах сокращение выглядит особенно драматично: так, на Ивано-Франковщине площади уменьшились с 9,6 гектаров в 2021 году до лишь 1,7 гектара в 2025-м.

Вместе с землями уменьшается и количество самих деревьев. Если в 2021 году в Украине насчитывалось почти 12,4 миллиона хвойных, то сейчас – около 7,8 миллиона.

На фоне уменьшения легального рынка резко сократилось и количество незаконных вырубок. Только 34 случая незаконной заготовки новогодних деревьев зафиксировано по состоянию на начало декабря 2025 года. Треть от общего количества обнаружили на Харьковщине – 10 случаев. В общем, в прошлом сезоне таких нарушений было 328.

Как сообщал OBOZ.UA, продажа новогодних елок в Украине в 2025 году началась еще в начале декабря. Купить главное украшение каждого дома на Новый год можно как в лесных хозяйствах, так и на городских ярмарках и рынках.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!