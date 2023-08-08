В Украине распространяют фейковые платежки "Нафтогаза". Фото

В украинских соцсетях распространяется российский фейк о платежках "Нафтогаза". В квитанциях якобы говорится о скидке на газ для тех украинцев, которые предоставят информацию о коллаборантах и "уклонистах".

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На самом деле таких скидок не существует, как и упомянутого в фейковых "квитанциях" чат-бота, в который якобы нужно присылать информацию. Об этом сообщили фактчекеры Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Отмечается, что фотографии платежных квитанций были отредактированы с помощью фотошопа, на оригинальную фотографию квитанции наложили текст о "предоставлении скидки". В настоящих квитанциях такой надписи нет.

"Российский агитпроп стремится показать, что в Украине якобы царит полный беспорядок, потому что мирных людей просят ловить коллаборантов и "уклонистов" "любой ценой". Более того, пропагандисты намекают, мол, существует множество людей, которые против политического режима Украины. И якобы большинство из них сотрудничают с Россией, где ситуация "лучше", – прокомментировали аналитики проекта "Детектор медиа".

Как сообщал OBOZREVATEL, также мошенники создают фейковые сборы от имени украинских военных. Для придания этим объявлениям правдоподобности они добавляют в них фото раненых реальных бойцов и просят сбросить деньги на лечение.

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