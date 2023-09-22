В Украине пока нет оснований для роста железнодорожных тарифов – ФРТУ

Инициатива Укрзалізниці повысить на 20% тарифы на железнодорожные перевозки сейчас выглядит крайне странной – ведь недавно их повысили на 70%, и с тех пор дела в промышленности и у аграриев лучше не стали. Поэтому очередное повышение нанесет значительный удар по украинской экономике. Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта (ФРТУ) Владимир Гусак.

"В нынешней ситуации повышение тарифов выглядит действительно странным, и ссылка на эффект войны не всегда уместна. Мы имели повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки с июля прошлого года на 70%. Это было очень большое повышение, и с тех пор экономическая ситуация не изменилась. Поэтому в этой ситуации намерения повышения тарифов "Укрзалізниці" выглядят несколько странными", - заметил Гусак.

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Он пояснил: со времени последнего повышения тарифов состояние Укрзалізниці существенно не ухудшилось. В то же время в результате состояния украинской экономики не улучшилось - большинство предприятий работают на пониженных объемах из-за блокады портов и значительного подорожания логистики. Дальнейшее повышение тарифов может привести к остановке этих предприятий, а именно они платят налоги и по сути финансируют сектор обороны Украины.

"В связи с нынешней блокадой украинских портов, удельный вес экспорта украинской железной дороги увеличится. Соответственно, возрастет и удельный вес железнодорожных тарифов в себестоимости украинской продукции. Очередное повышение может нанести очередной удар по украинской экономике и безопасности нашей страны. Сейчас нет оснований для повышения тарифов на железнодорожные грузовые перевозки", - резюмировал Гусак.

Напомним, на днях стало известно о намерении "Укрзалізниці" пересмотреть тарифы на грузовые перевозки и увеличить их на 20%. Год назад, в июле, компания уже повышала тарифы на 70% – это привело к росту себестоимости украинской продукции.