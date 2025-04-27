В Украине отправят в рейсы новый региональный поезд: по какому маршруту будет курсировать

"Укрзалізниця" с 6 мая запускает новый региональный маршрут, соединяющий Коломию, Ивано-Франковск, Львов и Луцк дневным рейсом. Поезд будет курсировать четыре дня в неделю – в четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Билеты пока не выставлены, но продажа должна начаться в ближайшее время.

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Об этом написали в ведомстве. С мая 2025 года железнодорожная карта Украины пополнится еще одним важным маршрутом.

"Укрзалізниця" объявила о запуске нового регионального поезда №815/816, который соединит Коломыю, Ивано-Франковск, Львов и Луцк. Таким образом , Прикарпатье, Галичина и Волынь получат новое, комфортное и прямое сообщение в дневное время.

Учитывая стремительный рост популярности путешествий по Украине, возможность быстро и удобно доехать с востока Прикарпатья к северо-западу страны открывает новые перспективы для экономики и культуры регионов. Поезд №815/816 будет курсировать четыре дня в неделю – в четверг, пятницу, субботу и воскресенье:

в направлении Луцка: отправление из Коломыи в 06:55, прибытие в Луцк в 14:20, с остановками в Ивано-Франковске, Ходорове, Львове, Подзамче, Радехове и Горохове;

отправление из Коломыи в 06:55, прибытие в Луцк в 14:20, с остановками в Ивано-Франковске, Ходорове, Львове, Подзамче, Радехове и Горохове; в направлении Коломыи: выезд из Луцка в 15:17, прибытие в Коломыю в 22:35, с теми же остановками на обратном пути.

В понедельник, вторник и среду маршрут будет обслуживать более короткий рейс – Коломия – Львов – Коломия. Это позволит обеспечить ежедневное сообщение между Ивано-Франковском и Львовом, а также проводить необходимые технические осмотры поезда. На маршруте будет работать модернизированный рельсовый автобус PESA 620M – современное и удобное транспортное средство европейского производства. Он оборудован:

95 сидячими местами 2-го класса;

системой кондиционирования;

беспроводными зарядками для гаджетов;

тихим и плавным ходом, что делает поездку максимально комфортной.

В настоящее время билеты на новый маршрут еще не вывесили в продажу, поэтому точная стоимость проезда пока неизвестна. Однако "Укрзалізниця" обещает, что вскоре билеты появятся, а продажи стартуют в ближайшие дни. Приобрести билеты можно будет традиционно:

в мобильном приложении "Укрзалізниці";

на официальном сайте booking.uz.gov.ua;

в железнодорожных кассах по всей стране.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, между Киевом и Трускавцем запускают новый поезд. Как рассказали в "Укрзалізниці", цель этого - обеспечение билетами наибольшего количества тех, кто хочет отдохнуть на популярном курорте. Впрочем, поезд будет временным – рейсы запланированы на 9 и 11 мая.

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