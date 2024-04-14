В Украине нужно создать условия для продажи избыточных объемов газа, – Сторожев

Необходимо создать условия для реализации природного газа по лучшей цене, когда есть избыточные объемы ресурса.

Об этом заявил президент Ассоциации "Недропользователи Украины" Роман Сторожев.

Он подчеркнул, что в Украине нужно ввести механизм, разрешающий экспорт природного газа в то время, когда ситуация рынок этому способствует.

"Когда есть избыточные объемы, когда нет необходимости их держать для баланса в хранилищах, то должна быть возможность реализовать их по лучшей цене. Если внутренний рынок не пользуется спросом, то нужно разрешить выходить на внешний рынок", – сказал Сторожев.

В то же время он добавил, что из-за отсутствия перетоков газа из Украины и в Украину цены на украинском газовом рынке оторваны от европейских. "Поэтому экспорт должен быть, чтобы поддерживать эту корреляцию", - подчеркнул Сторожев.

Напомним, в НАК "Нефтегаз Украины" видят, что в ближайшем будущем Украина может стать нетто-экспортером природного газа.