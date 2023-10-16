В Украине нужно поэтапно отменить ценовые ограничения на рынке электроэнергии, – Плачков

Для решения проблем долгов в энергетике Украине следует поэтапно отменять ценовые ограничения на рынке электроэнергии (прайс-кепы – ред.).

Об этом заявил бывший министр энергетики и глава Всеукраинской энергетической ассамблеи (ВЭА) Иван Плачков.

Он отметил, что прайс-кепы были введены как временная мера и планировалось, что они не будут действовать долго. Однако прайс-кепы действуют уже четыре года, из-за чего сейчас скапливаются долги в энергетике.

"Давайте мы будем на первом этапе расширять эти ограничения, уменьшать минимальную цену и увеличивать максимальную для того, чтобы мы поэтапно подходили к тому, чтобы их отменить", - подчеркнул экс-министр.

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Плачков добавил, что цена на электроэнергию должна формироваться в соответствии со стоимостью топлива и курсом доллара.

"Тогда рынок заработает по-настоящему и у нас будет справедливая цена. Не будет таких долгов по 38 млрд грн. Как живет цивилизованный мир? Вот так он живет. Мы же хотим в цивилизованном мире жить", - подчеркнул он.

Экс-министр также отметил, что прайс-кепы мешают коммерческому импорту электроэнергии, поскольку из-за искусственных ограничений трейдерам не выгодно импортировать ее. Поэтому "Укрэнерго" вынуждена пользоваться аварийной помощью для покрытия дефицита в энергосистеме, что стоит значительно дороже импорта.

Плачков выразил надежду, что регулятор примет решение об увеличении предельных цен на электроэнергию, а в ближайшее время вообще откажется от них.

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