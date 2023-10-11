'Энергоатом' призвал НКРЭКУ отменить ценовые ограничения на энергорынке

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" призвала Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) полностью отменить ценовые ограничения на рынке электроэнергии (прайс-кепы – ред.).

Об этом говорится в письме президента "Энергоатома" Петра Котина в НКРЭКУ.

В компании отметили, что в случае неизменности прайс-кепов у "Энергоатома" не будет достаточных доходов для покрытия некоторых расходов, в частности, услуги ПСО (механизм финансирования льготного тарифа на электроэнергию для населения – ред.) в 2023 году, а в случае отсутствия отпуска электроэнергии Запорожской АЭС – это и в 2024 году. В то же время для сбалансирования своего финансового положения "Энергоатом" обратился в Кабинет министров с просьбой выделить ему 34,9 млрд. грн. на компенсацию расходов на услугу ПСО.

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Однако эти расходы не были предусмотрены в проекте государственного бюджета на 2024 год, который Кабинет Министров Украины передал на рассмотрение Верховной Рады Украины. При таких условиях финансовая модель ПСО остается несбалансированной, что обостряет проблему неплатежей между ее участниками, приводит к накоплению многомиллиардных долгов, начисления значительных штрафных санкций и тому подобное", - подчеркнули в "Энергоатоме". Также в "Энергоатоме" подчеркнули, что во исполнение договора об учреждении Энергетического сообщества и соглашения об ассоциации с ЕС, Украина обязалась имплементировать законодательные акты Энергосообщества в энергетике.

"Учитывая, что одной из основных задач НКРЭКУ является обеспечение эффективного функционирования и развития рынков в сферах энергетики и создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, учитывая обязательства Украины в сфере европейской интеграции, предлагаем отменить предельные цены на организованных сегментах рынка электрической энергии Украины в целом", - призвали в компании. Кроме того, в "Энергоатоме" выразили обеспокоенность предложенным НКРЭКУ механизмом стимулирования импорта электроэнергии (импортное ПСО – ред.), поскольку это может увеличить расходы компании на финансирование тарифа для населения на 3 млрд грн.

"Компания выражает свою обеспокоенность по поводу предложенного механизма стимулирования импорта электрической энергии и просит рассмотреть альтернативные методы урегулирования этого вопроса", - подытожили в "Энергоатоме".

Ранее в "Укрэнерго" заявляли, что ценовые ограничения на рынке электроэнергии мешают увеличению мощностей для импорта с 1,2 до 2 ГВт.