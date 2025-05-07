Необходимо найти сбалансированное решение по ценообразованию на лекарства – Заславский

Украина должна найти сбалансированное решение, которое позволит сохранить конкуренцию и доступность лекарственных средств для населения, одновременно не усложняя условия для работы аптечных сетей. Об этом заявил народный депутат Юрий Заславский, комментируя ход реформы в фармацевтической отрасли, пишет "УНИАН".

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"Мы сегодня должны найти такое решение, чтобы и аптеки развивались, чтобы аптеки могли существовать, чтобы была достаточная доступность к аптечной сети у населения. Это первоочередной критерий. Между ними должна быть конкуренция, для того чтобы методом саморегулирования наш потребитель мог получить самую низкую цену и лучший ассортимент и лучшее обслуживание", - отметил парламентарий.

Вместе с тем он отметил, что пока не видит готовых решений, которые бы одновременно отвечали потребностям государства, фармбизнеса и пациентов, однако выразил надежду, что правительство найдет оптимальный подход.

Комментируя ситуацию с маркетинговыми расходами и ценообразованием на рынке, Заславский обратил внимание на рост отпускных цен со стороны отечественных производителей в 2024 году и отсутствие их снижения после прекращения выплат маркетинговых бонусов аптекам. По его словам, хотя сети потеряли часть дохода из-за реформы, цены для конечного потребителя выросли.

"Мы сегодня фиксируем от аптечных ассоциаций, что ни на копейку цены не были снижены, кроме той сотни препаратов, о которых шла речь в первую очередь. После того как эта реформа началась, имеем подорожание лекарств в аптечной сети", - сказал он.

Заславский также критически оценил идею жесткого ограничения аптечных сетей, указав, что это может сделать невозможным содержание малоприбыльных или мобильных аптек в сельской местности или прифронтовых регионах. По его словам, только крупные сети, которые имеют ресурсы в прибыльных городах, могут позволить себе открытие таких точек или запуск мобильных аптек.

"Чтобы одна мобильная аптека поехала, нужно около 3 миллионов гривень - это стоимость автомобиля, обустройство оборудованием, закупка медикаментов и найм персонала", - пояснил депутат.

По его мнению, государство могло бы стимулировать крупные сети к обеспечению аптечного обслуживания в труднодоступных районах за счет специальных предписаний или регуляторных механизмов, при этом не создавая чрезмерных барьеров для развития аптечного бизнеса в целом.