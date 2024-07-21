Украинцев поили поддельным алкоголем: где был риск купить "паленку"

Правоохранители "накрыли" подпольный цех по изготовлению фальсифицированных ликероводочных изделий. Фигуранты обустроили нежилое помещение, где смешивали спирт с разными красителями и пищевыми добавками. После этого они продавали напитки по всей Украине.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Там отметили:

находился цех в Черниговской области;

продажи также осуществлялись оптовыми партиями через интернет.

"В ходе досудебного расследования установлено, что жители Черниговской области, не имея никаких разрешительных документов, обустроили нежилое помещение, где смешивали спирт с красителями и разнообразными пищевыми добавками. Поддельные алкогольные напитки разливали в пластиковую тару и бег-ин-боксы разного объема", – говорится в сообщении.

Отмечается: по делу провели обыски, во время которых обнаружили и изъяли транспортное средство и 4 мобильных телефона. А также:

незаконно изготовленные ликероводочные изделия;

жидкость с характерным запахом спирта;

красители;

ароматизаторы, "что свидетельствует о полном цикле незаконного производства алкогольных напитков".

"Примерная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет около 1 млн грн", – рассказали в БЭБ.

Подделывали алкоголь и в Волынской области

Ранее же детективы БЭБ разоблачили подпольное производство алкоголя в Волынской области. Свою продукцию делки продавали по всей стране под видом более 50 известных мировых брендов.

"Группа лиц организовала работу завода по производству алкоголя более 50 известных мировых брендов. Нелегально изготовленную продукцию отправляли по почте по всей Украине. Оборудование по изготовлению и разливу ликероводочных изделий демонтировано. Примерная стоимость изъятого составляет около 5 млн грн", – рассказали правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, подделывают в Украине и топливо. В частности, в Закарпатской области было разоблачено производство поддельных бензина и дизеля – его работу наладили должностные лица столичного предприятия, которое имело разрешение только на оптовую торговлю топливом.

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