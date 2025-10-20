В Украине из-за вражеской атаки повреждена железнодорожная инфраструктура: есть задержки поездов
Российские обстрелы вызвали разрушения на железной дороге в Сумской области. Из-за этого часть поездов следуют с задержками.
Изменения в расписании движения затронули и пригородные рейсы. Подробности рассказали в "Укрзалізниці".
Россияне ударили по железной дороге Сумщины: какие поезда задерживаются
Из-за вражеской атаки, в результате которой была повреждена железнодорожная инфраструктура на Сумском направлении, с задержкой следуют ряд поездов.
Так поезда №46 Ужгород-Харьков и № 113 Харьков-Львов отправились со станции Плиски с задержкой более часа. Причина задержки – замена локомотивной тяги.
"Есть изменения и в региональном сообщении. Так, с резервными тепловозами и соответственно с задержкой курсирует региональный поезд №895 Конотоп – Фастов-1. Прибудем на конечную с ориентировочной задержкой 1 час 20 минут", – отметили в УЗ.
По меньшей мере на два часа задерживается и пригородный рейс №6452 Нежин – Конотоп.
"Приносим извинения за задержки и просим пассажиров следить за официальными сообщениями Укрзалізниці", – обратились к украинцам в УЗ.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Россия в последние недели усилила удары по железной дороге в Украине. Например, в результате вражеских атак 8 октября задержки поездов превысили 6 часов, поезда вынужденно следовали по объездным маршрутам.
