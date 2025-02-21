$15 миллиардов ВВП и налоговых поступлений: во ФРУ оценили потери Украины от введения экомита ЕС

Федерация работодателей Украины осуществила экономическое моделирование влияния СВАМ на экономику в Украине после вступления в силу в ЕС всех положений механизма углеродной корректировки СВАМ. Выводы неутешительны – уже в 2026 году Украина может потерять 4,6% ВВП. К 2034 году количество рабочих мест может сократиться на 120 тысяч.

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Об этом рассказала директор Департамента экологии, энергетики и зеленой экономики Федерации работодателей Украины Ольга Кулик.

"Моделирование осуществлялось не только по товарным группам, которые подпадают под СВАМ, но и учитывались межотраслевые связи, которые создают компании-производители СВАМ товаров в Украине. Результаты исследования показали, что внедрение СВАМ в полном объеме может привести к общему падению ВВП Украины на 4,8% в 2026 году. По состоянию на 2030 – 2034 гг. отрицательный эффект для ВВП может достичь 6,1 – 6,3%. В абсолютном измерении это тождественно падению ВВП на 8,7 млрд дол. США к 2026 г., 10,9 и 11,3 млрд дол. США к 2030 г. и 2034 г. соответственно (в базовых ценах 2023 г.)", – говорит она.

Также Украину ожидает уменьшение налоговых поступлений и социальных взносов в бюджеты и фонды всех уровней вследствие сокращения деловой активности – оно может составить 2,8 млрд. дол. США в 2026 г. и достичь 3,5 и 3,6 млрд дол. США в 2030 – 2034 гг. (в ценах 2023 г.).

Ранее Европейская бизнес ассоциация призвала украинское правительство активизировать переговоры с ЕС и достичь согласия по отсрочке действия СВАМ для Украины, ведь в законодательстве ЕС предусмотрены такие механизмы.

Напомним, издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой – вводит углеродную пошлину СВАМ, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. Но этого ущерба можно избежать, если начать переговоры с ЕС и получить льготы, в частности – отсрочку введения этой пошлины в Украине из-за войны.