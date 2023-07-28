В Раде призвали НБУ разрешить бизнесу 'избавиться от балласта' и единоразово продать зависшие на счетах рубли

Комитет Верховной Рады Украины по экономическому развитию призвал Национальный банк внести изменения в постановление, которым были запрещены операции в рублях агрессора, и разрешить украинскому бизнесу единоразово поменять эти рубли на гривны – ведь сейчас эти средства просто зависли на счетах, и не приносят пользы экономике. Об этом говорится в обращении Комитета к регулятору.

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"Запрет на операции с российскими рублями и белорусскими рублями повлек за собой негативные последствия для экономики Украины, которая и без этого находится в критической ситуации: это привело к нехватке оборотных средств для предприятий, которые имели счета в рублях, и невозможности выполнения денежных обязательств", – указали в Комитете.

Депутаты отметили, что сейчас возникает опасность дефолта предприятий, падение ликвидности отдельных предприятий и национальной экономики в целом: предприятия теряют возможности развития, существуют большие риски их дальнейшей остановки, сокращение персонала и снижение налоговых отчислений, что еще более негативно отразится на экономике страны.

"Фактически, российские рубли и белорусские рубли остаются балластом для украинских компаний. По данным Нацбанка объем средств на вкладных/текущих счетах юридических лиц в российских рублях по состоянию на 01.03.2023 составил 2 079,9 млн грн (в эквиваленте), или 56, 9 млн долл.", - указывают в Комитете.

Депутаты также указали, что решение СНБО по санкциям, примененным к российским финансовым учреждениям, никоим образом не касается украинских банков и их клиентов-резидентов Украины. Но подчеркнули: решение вопроса зависит исключительно от НБУ, у которого есть для этого все полномочия, и призвали внести изменения в Постановление правления от 24 февраля 2022 года № 18.

"Разрешение украинским банкам по заявке клиентов конвертировать рубли обеспечит приток валюты в Украину вместо неликвида в виде остатков рублей, превратит рублевый неликвид в помощь силам защиты Украины и пополнит государственный бюджет", - резюмировали в Комитете.

Ранее президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах также призвал НБУ разрешить компаниям провести единоразовую операцию по обмену рублей – поскольку деньги должны не лежать замороженными на счетах, а работать на благо украинской экономики.