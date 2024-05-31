Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, после нашего с ним разговора и моего депутатского обращения о необходимости разрешить компаниям-перевозчикам бронировать от мобилизации всех своих работников, поручил Первому вице-премьер-министру – Министру экономики Юлии Свириденко, в.и. о. Министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василию Шкуракову и Министру обороны Рустему Умерову рассмотреть мое обращение.

Надеюсь на положительное решение этого актуального и важного вопроса для украинских перевозчиков!